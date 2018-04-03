Система возврата НДС иностранцам заработает в городах ЧМ-2018 с 10 апреля

Автор: Лидия Дидык 0

ЧМ-18

В городах ЧМ-2018 заработает система по возврату НДС иностранным гражданам. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС.

Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», – заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В рамках Tax Free возврат НДС будет неполным – 10-12% от стоимости товара при сумме покупки от 10 тысяч рублей.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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