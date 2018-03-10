Король Саудовской Аравии построит в Ираке самый большой футбольный стадион в мире

Автор: Лидия Дидык 0

Saudi Arabia's King Salman

Король Саудовской Аравии Салман пообещал построить в Ираке футбольный стадион в Багдаде. Стадион будет вмещать около 135 000 человек.

Футбольных стадионов с такой вместимостью в мире пока нет.

Король Салман сделал предложение в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади в понедельник после победы Саудовской Аравии над Ираком со счетом 4:1 в первом за почти 30 лет товарищеском матче меджу этими командами.

Этот шаг отражает улучшение отношений между двумя странами, которые десятилетиями находились в ссоре после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

В течение последних 30 лет Ирак не проводил официальные международные футбольные матчи – после вторжения в Кувейт на страну было наложено эмбарго. В марте 2018 года ФИФА решит, можно ли снять запрет.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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