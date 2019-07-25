Сборная России заняла 43-е место в рейтинге ФИФА

Автор: Дарья Григорьева 0

Стал известен обновленный список сборных ФИФА. Он был опубликован на официальном сайте организации. 

В новом рейтинге сборная России заняла 43-е место с 1436 очками. Ранее команда Станислава Черчесова располагалась на 46-й строчке.

Лидер списка ФИФА не изменился: первая позиция осталась за сборной Бельгии, на втором месте оказалась Франция, а третьем — Бразилия.

Первая 10-ка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1746 очков)
2. Франция (1718)
3. Бразилия (1681)
4. Англия (1652)
5. Португалия (1631)
6. Хорватия (1625)
7. Испания (1617)
8. Уругвай (1615)
9. Швейцария (1605)
10. Дания (1589).

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев: «ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов в Грузии»

«Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Федором Чаловым

Ещенко

Андрей Ещенко продлил контракт со «Спартаком»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 