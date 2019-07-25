Сборная России заняла 43-е место в рейтинге ФИФА

Стал известен обновленный список сборных ФИФА. Он был опубликован на официальном сайте организации.

В новом рейтинге сборная России заняла 43-е место с 1436 очками. Ранее команда Станислава Черчесова располагалась на 46-й строчке.

Лидер списка ФИФА не изменился: первая позиция осталась за сборной Бельгии, на втором месте оказалась Франция, а третьем — Бразилия.

Первая 10-ка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1746 очков)

2. Франция (1718)

3. Бразилия (1681)

4. Англия (1652)

5. Португалия (1631)

6. Хорватия (1625)

7. Испания (1617)

8. Уругвай (1615)

9. Швейцария (1605)

10. Дания (1589).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА