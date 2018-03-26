Игрок сборной Англии собирается нанять личную охрану на ЧМ-2018 за 7 тысяч фунтов

Автор: Лидия Дидык 0

сборная Англии

Как минимум один футболист сборной Англии собирается нанять личную охрану на ЧМ-2018. Игрок заплатит охранникам 7 тысяч фунтов.

Стоимость личного охранника составляет 40 фунтов в час. Переезды и проживание также должны быть оплачены. В общей сложности игроку потребуется заплатить 7 тысяч фунтов за услуги охраны.

FA предлагает путевки на 5 или 10 дней в Санкт-Петербург для семей и друзей игроков сборной Англии, которые они должны финансировать самостоятельно.

Однако футболисты пока что не выяснили, будет ли организована безопасность для близких. Игроки хотят быть уверены, что члены семьи будут в безопасности, когда они покинут отель, чтобы осмотреть город.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Gareth Southgate

Гарет Саутгейт: «Сборная Англии с нетерпением ждет поездки на ЧМ-2018»

чемпионат мира 2018

Экс-директор «Челси» призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать ЧМ-2018

Alfie Mawson

Главный тренер сборной Англии пригласил трех новых игроков

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 