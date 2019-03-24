Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вспомнил начало своей карьеры игрока. Карьера футболиста длилась с 1989 по 2006 год.

«Единственное мое желание – играть в футбол, у меня были трудности в школе. Мои родители никогда не ругали меня, но я знал, что мое отношение было неправильным.

И вот однажды они сказали мне: «Мы знаем, что ты имеешь в виду, так что делай, что хочешь». Получив разрешение от отца и матери, я отдал все, чтобы стать тем, кем я хотел. Когда я приехал в «Канн», то увидел, как тренируются футболисты и сказал себе: «Я хочу посвятить себя этому».

С этого момента я боролся за то, чтобы стать лучшим. Я хорошо отдыхал, не ходил по барам, пил много воды и делал много упражнений на растяжку.

Я отдал все, что мог, чтобы стать лучшим игроком, я должен был сделать это любой ценой.

Вот так я сделал родителей счастливыми и сделал так, чтобы они гордились мной», – сказал Зидан.

Французский футболист выступал за мадридский клуб с 2001 по 2006 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: AS