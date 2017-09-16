«Милан» может арендовать Алейша Видаля у «Барселоны» на замену Андреа Конти

«Милан» ищет варианты для замены защитнику Андреа Конти, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Итальянцы собираются приобрести Алейша Видаля.

Итальянский клуб рассматривает возможность приглашения крайнего защитника «Барселоны» Алейша Видаля в январе.

Ранее стало известно, что Конти пропустит около шести месяцев из-за травмы передней крестообразной связки левого колена.

Видаль не входит в планы нового главного тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде, поэтому клуб готов отпустить его в аренду.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia