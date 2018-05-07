Зинедин Зидан – первый в истории тренер, не проигравший в первых четырех матчах на «Камп Ноу»

«Реал» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 36-го тура чемпионата Испании (2:2). Зинедин Зидан, возглавляющий королевский клуб, стал первым в истории тренером, не проигравшим ни в одном из четырех своих первых выездов на «Камп Ноу».

Мадридцы под руководством французского специалиста два гостевых матча с сине-гранатовыми свели вничью (2:2, 1:1) и дважды победили (3:1, 2:1).

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» при Зидане одержал одну победу над «Барселоной» (2:0) и два раза проиграл (0:3, 2:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Mister Chip