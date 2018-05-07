Зинедин Зидан – первый в истории тренер, не проигравший в первых четырех матчах на «Камп Ноу»

Автор: Лидия Дидык 0

Zidane

«Реал» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 36-го тура чемпионата Испании (2:2). Зинедин Зидан, возглавляющий королевский клуб, стал первым в истории тренером, не проигравшим ни в одном из четырех своих первых выездов на «Камп Ноу».

Мадридцы под руководством французского специалиста два гостевых матча с сине-гранатовыми свели вничью (2:2, 1:1) и дважды победили (3:1, 2:1).

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» при Зидане одержал одну победу над «Барселоной» (2:0) и два раза проиграл (0:3, 2:3).

Фото: Global Look Press
Источник: Mister Chip

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Zidane

Зинедин Зидан: «Реал» не будет устраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Это мое решение»

Зидан

«ПСЖ» предлагает Зинедину Зидану самому определить свою зарплату

Messi and Ronaldo

Хавьер Тебас: «Месси – лучший игрок в истории, Роналду – второй»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 