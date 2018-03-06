Игорь Акинфеев: «Через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах»

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы болельщиков. 31-летний вратарь пока не задумывается, чем будет заниматься по окончании карьеры.

«Собираюсь ли стать тренером? Об этом я никогда не думаю. Когда ты действующий футболист, ты должен заниматься своей работой на данный момент. То, что будет после, будет после. Касаемо тренерской работы, я всегда говорил: «Нет, наверное». Здесь, я думаю, зарекаться никто не будет. В том числе и я. Всему свое время.

Если честно, через пять лет хотел бы еще играть и видеть себя в воротах. Насколько это будет уместно и правильно, покажет только время. Пока вперед не смотрю», — рассказал Акинфеев.

Фото: Global LooK Press

Источник: Официальная страница сборной России в ВКонтакте