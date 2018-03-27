«Барселона» интересуется 20-летним хавбеком «Ромы» Дженгизом Ундером

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщил спортивный директор «Ромы» Мончи.

«Это правда, что «Барса» им интересуется. Его агент Байрам Тутумлу имеет хорошие отношения с руководством клуба и он сообщил мне, что у них определенно есть интерес.

Пока мы не получали никаких предложений по игроку, но я не удивлюсь, если за ним следят. Он молод, талантлив, забивает много голов.

Мы хотим, чтобы Дженгиз стал важным игроком для «Ромы». Он молод и имеет все качества, чтобы таковым стать», – цитирует Мончи источник.

Фото: Global Look Press

Источник: As