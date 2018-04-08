Дарио Срна может возглавить киевский «Арсенал»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна получил предложение стать главным тренером киевского «Арсенала». Сейчас игрок отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

Вероятность назначения 35-летнего хорвата в украинский клуб очень высокая.

«Арсенал» частично финансируется бизнес-структурами президента «Шахтера» Рината Ахметова. Президент «Арсенала» – экс-футболист из Хорватии Ивица Пирич. После 25 туров «канониры» лидируют в таблице украинской первой лиги.

Срок дисквалификации Срны истекает 22 августа, а его контракта с «Шахтером» – 30 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спортивка»