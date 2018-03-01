«Анжи» передал 500 тысяч рублей семьям погибших и пострадавших при стрельбе в храме Кизляра

«Анжи» финансово поддержал семьи погибших и пострадавших от стрельбы в православном храме Георгия Победоносца в Кизляре. Президент клуба Осман Кадиев встретился с настоятелем Свято-Георгиевского храма Кизляра отцом Павлом Калинкиным и передал ему 500 тысяч рублей.
«Анжи» помог семьям погибших и пострадавшим в Кизляре.https://t.co/zKq7a8jerS pic.twitter.com/GAHHjwEopJ
— ФК «Анжи» (@fc_anji) February 28, 2018
Напомним, что вооруженный преступник открыл огонь по прихожанкам храма. Пять женщин погибли, еще четыре получили ранения. Жертв нападения похоронили на территории кизлярского храма.
Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: официальный сайт «Анжи»