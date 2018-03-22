Андреса Иньесту хотят уговорить остаться в «Барселоне» на следующий сезон

«Барселона» рассчитывает на то, что капитан команды Андрес Иньеста продолжит выступать на «Камп Ноу» и в следующем сезоне. По условиям пожизненного контракта с каталонцами, 33-летний хавбек вправе расторгнуть его, если уведомит клуб до 30 апреля.

В этой связи президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу и главный тренер Эрнесто Вальверде во время перерыва на матчи сборных намерены уговорить Иньесту остаться в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что летом игрок может перейти в китайский клуб «Тянцзинь Цюаньцзянь».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es