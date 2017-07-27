Йоан Молло: «Если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, переведенный в состав «Зенита-2», рассказал о своем дебюте за новую команду. Кроме того, француз признался в любви к фанатам.

«Я профессионал, у меня контракт с «Зенитом», поэтому это нормально. Каждый профессионал должен отдавать себя на все 100 процентов каждый день. Я рад и счастлив, что мы обыграли «Сибирь», всех с победой. Мы показали хорошую игру в первом тайме, во втором действовали чуть хуже. Мои партнеры пока молоды, у них нет нужного опыта, но они получают его в играх. Вообще, игра за «Зенит-2» – хороший опыт для меня.

Не расстроился, что перевели в дубль. Я же играю в футбол, а у моих родителей все хорошо. Знаешь, если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо. Но я счастливчик, ведь играю в футбол, я радуюсь каждому дню.

С кем я поругался? Я люблю фанатов. У меня нет с ними проблем. Это мой город и мои фанаты, никаких проблем», — сказал Молло.

Напомним, что французский полузащитник не попал в заявку на матч основного состава «Зенита» с «Рубином». Молло был приобретен сине-бело-голубыми прошлой зимой у «Крыльев Советов».

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт