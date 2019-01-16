Давид Луиз может летом перейти в «Монако»

Защитник лондонского «Челси» Давид Луиз может оказаться в чемпионате Франции после окончания нынешнего сезона. Новым клубом бразильца может стать «Монако», куда недавно уже отправился бывший партнер игрока по лондонской команде Сеск Фабрегас.

«Челси» в настоящий момент ведет переговоры с Луизом о продлении контракта, который истекает уже летом, однако стороны далеки от договоренности.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник намерен летом покинуть «Челси» на правах свободного агента и вернуться в лиссабонскую «Бенфику», цвета которой он защищал с 2007 по 2011 год.

В нынешнем сезоне Луиз провел 21 матч в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato