Томас Тухель отклонил предложения «Шальке», «Байера» и «Севильи»

Автор: Лидия Дидык 0

Томас Тухель

Томас Тухель не спешит возобновлять карьеру после отставки с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» в мае 2017 года. Немец отказал сразу нескольким клубам в предложениях возглавить команды. 

44-летний специалист отказал четырем клубам бундеслиги («Байеру», «Шальке», «Вольфсбургу» и «Штутгарту»), а также «Севилье».

«Бавария» по-прежнему рассматривает Тухеля в качестве преемника Юппа Хайнкеса, который по окончании сезона, скорее всего, покинет клуб. С таким вариантом согласны Карл-Хайнц Румменигге и сам главный тренер «мюнхенцев». Ули Хенесс все еще не исключает возможности продлить контракт с Хайнкесом.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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