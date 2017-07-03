Василий Березуцкий: «Не верьте слухам о конфликте в сборной»

Защитник ЦСКА и бывший капитан сборной России Василий Березуцкий прокомментировал информацию о том, что в нашей национальной команде якобы присутствует конфликт.

«Все прекрасно знают, что в марте я принял решение приостановить выступления за национальную команду России, так как на 99 процентов провожу последний сезон в футбольной карьере. У меня хорошие отношения с главным тренером Станиславом Черчесовым, и я благодарен ему за то, что он в прошлом году доверил мне роль капитана команды.

Но жизнь вносит свои коррективы в профессиональную деятельность. Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на чемпионате мира эту задачу команда выполнит», — сказал Березуцкий.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов имеет разногласия с некоторыми футболистами. В частности, назывались фамилии Игоря Акинфеева, Федора Смолова, Алана Дзагоева, Артема Дзюбы, Александра Кокорина и Василия Березуцкого.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс