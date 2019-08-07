«Динамо» планирует подписать Мбвана Саматту

Нападающий «Генка» Мбвана Саматта заинтересовал «Динамо». Он может сменить чемпионат Бельгии на РПЛ.

Как сообщает источник, москвичи предложили за форварда 10 млн евро.

Но футболист обратил на себя внимание не только российской команды, но и французских клубов.

Напомним, Саматта выступает в бельгийской лиге с 2016 года. В стартовавшем сезоне-2019/20 он уже провел два матча и отличился забитым мячом. А в прошлом принял участие в 38 встречах, стал автором 23 голов и отдал пять голевых передач.

Фото: Официальный сайт ФК «Генк»

Источник: L’Equipe