«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»

30-летний полузащитник близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». Хавбек может получить доплату от клуба, если покинет чемпионат Англии.

Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер». В данный момент стороны обсуждают вопрос о годичной аренде игрока.

Миланская команда надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных. Предполагается, что в арендном соглашении будет прописана опция выкупа игрока.

Отметим, что «Интер» в случае заключения контракта с Санчесом готов предложить ему лишь 150 тысяч фунтов в неделю. Для сравнения, сейчас Алексис зарабатывает в «МЮ» 500 тысяч фунтов в неделю и не хочет идти на такое понижение в зарплате.

Таким образом, в соглашении может быть включен пункт, по которому «МЮ» будет на протяжении двух сезонов доплачивать оставшуюся часть его зарплаты. В сумме выплаты составят как раз те самые 36 млн. фунтов за все время.

В прошедшем сезоне чилиец провел 20 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail