Златан Ибрагимович об интересе «Милана»: «Весь мир хочет меня»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Милан». За итальянский клуб он выступал с 2010 по 2012 год.

«Вокруг всегда полно слухов. Весь мир хочет меня, так что это нормально», — сказал футболист.

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Ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в «Милан» и провести в команде вторую половину нынешнего сезона.

Директор итальянского клуба заявил, что россонери действительно рассматривали возможность приглашения 37-летнего форварда, однако в настоящий момент трансфер невозможен.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 24 матчах, в которых отметился 20 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: TMZ