Криштиану Роналду: «Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках – у нее есть Андре Силва»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил способности нападающего Андре Силвы. По мнению Роналду, Силва может занять его место лидера сборной.

«Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках, потому что у нее уже есть большой нападающий. Это Андре Силва», — сказал Роналду.

Сам Андре Силва прокомментировал это высказывание сдержанно: «Я сохраняю спокойствие. Мне нужно сделать еще много всего, прежде чем я смогу делиться какими-то мыслями».

На днях португалец перешел из «Порту» в «Милан».

В квалификации ЧМ-2018 Андре Силва в 6 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

Фото: официальный сайт «Милана»
Источник: Goal

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