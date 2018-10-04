Евгений Коноплянка сравнил «Локомотив» с «Барселоной»

Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка подвел итоги победного матча против «Локомотива» (1:0) в Лиге чемпионов. А также отметил игру защитника «железнодорожников» Владислава Игнатьева.

«Три очка — это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход матча во втором тайме.

Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» — хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться.

Поддержку наших болельщиков тоже чувствовали. Они всегда с нами, мы их всегда слышим. Какой бы ни был у нас период, они от нас не отворачиваются и идут с нами до конца. Это очень приятно.

Можно ли назвать «Шальке» лидером (в борьбе) за выход из группы? Шансы 50 на 50. Мы можем дома проиграть «Локомотиву» или еще где-то. Все команды равны, так что у всех есть шансы на выход. Как минимум — в Лигу Европы», – сказал Коноплянка.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»