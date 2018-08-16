«Барселона» – первый испанский клуб, который будет играть с чемпионской нашивкой на форме

«Барселона» в новом сезоне примеры будет играть со специальной нашивкой на форме. Специальный знак будет располагаться на рукаве футболки.

Впервые в истории испанского чемпионата на форму действующего победителя турнира будет нанесена соответствующая нашивка.

Таким образом «Барселона» станет первым клубом, который проведет сезон с чемпионской нашивкой. Она будет нанесена на рукав игровой формы над логотипом Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»