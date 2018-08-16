«Барселона» – первый испанский клуб, который будет играть с чемпионской нашивкой на форме

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

Барселона

«Барселона» в новом сезоне примеры будет играть со специальной нашивкой на форме. Специальный знак будет располагаться на рукаве футболки.

Впервые в истории испанского чемпионата на форму действующего победителя турнира будет нанесена соответствующая нашивка.

Таким образом «Барселона» станет первым клубом, который проведет сезон с чемпионской нашивкой. Она будет нанесена на рукав игровой формы над логотипом Ла Лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Милинкович-Савич

«Реал» готов заплатить «Лацио» 155 млн евро за Милинковича-Савича

Федерация футбола Испании подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет в Марокко

«Барселона» объявила о переходе Клемана Ленгле

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 