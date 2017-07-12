Испанские налоговики обыскали яхту Роналду

Арендованную яхту нападающего мадридского «Реала» с обыском посетила налоговая полиция. Причина проверки уточняется.

Вооруженные офицеры таможенного департамента при налоговой службе Испании находились на судне Роналду, проводящего отпуск на Балеарских островах, полтора часа. Игрок присутствовал при обыске лично.

Напомним, ранее испанская прокуратура обвинила футболиста в неуплате налогов на сумму порядка 15 млн евро. Правоохранительные органы настаивают на том, что португальский форвард скрывал доходы, используя офшоры. Слушание по делу Роналду состоится в суде 31 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Hola