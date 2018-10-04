Жорди Альба – первый за 6 лет защитник, отдавший 3 голевые передачи в матче ЛЧ

Футболист «Барселоны» Жорди Альба в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (4:2) сделал сделал три результативных паса. Он стал первым за шесть лет защитником, кому удалось подобное в турнире.

Таким образом, он повторил достижение экс-защитника «Баварии» Филипп Лам

В ноябре 2012-го немец трижды ассистировал партнерам в игре с «Лиллем» (6:1).

В чемпионате Испании защитник провел 7 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

После 2-х туров группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб возглавляет группу B, имея в своем активе 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta