Жорди Альба – первый за 6 лет защитник, отдавший 3 голевые передачи в матче ЛЧ

Автор: Михаил Серебряков 0

Альба

Футболист «Барселоны» Жорди Альба  в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (4:2) сделал сделал три результативных паса. Он стал первым за шесть лет защитником, кому удалось подобное в турнире.

Таким образом, он повторил достижение экс-защитника «Баварии» Филипп Лам

В ноябре 2012-го немец трижды ассистировал партнерам в игре с «Лиллем» (6:1).

В чемпионате Испании защитник провел 7 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

После 2-х туров группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб возглавляет группу B, имея в своем активе 6 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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