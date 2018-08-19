Сергей Семак: «Вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок очень высока»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа, полученную во время матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1). Эквадорский хавбек ударился ногой об газон и покинул поле на носилках.

– Омрачила игру травма Нобоа. Сейчас ждем результатов обследования, надеюсь, что там не очень серьезно.

– Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?

– Очень высока. По симптоматике, по его внутренним ощущениям все очень не хорошо. Может быть, это первое такое впечатление. Будем надеяться.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports. ru