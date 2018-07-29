«Марсель» заинтересован в трансфере Оливье Жиру

Автор: Михаил Серебряков 0

Olivier Giroud

Форвард «Челси» Оливье Жиру может сменить команду. Он попал в сферу интересов «Марселя».

По информации СМИ, «Марсель» ведет переговоры с представителями 31-летнего игрока.

Переговоры с «Челси» будут сложными, но «Марсель» всерьез намерен усилить состав перед стартом нового сезона.

Ранее французский клуб хотел подписать форварда «Ниццы» Марио Балотелли, но договориться о сделке не удалось.

Напомним, контракт Жиру с «Челси» рассчитан до конца сезона-2018/2019.

Зимой француз перешел из «Арсенала» в «Челси» за 15 миллионов фунтов.

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