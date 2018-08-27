Гарет Бэйл забил 150-й гол в клубной карьере

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Жирону». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась волевой победой мадридской команды со счетом 4:1.

На 59-й минуте матча голом отметился форвард мадридского клуба Гарет Бэйл. Таким образом, 29-летний нападающий достиг отметки в 150 голов, забитых за клубную карьеру.

На счету Бэйла 89 голов за «Реал», 56 – в составе «Тоттенхэм Хотспур» и 5 – за «Саутгемптон». Кроме того, в его активе 29 мячей за сборную Уэльса.

Стоит отметить, что валлиец установил личный рекорд, продлив голевую серию в испанской Примере до 6 матчей.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 26 матчах Ла Лиги, в которых отметился 16 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sport