«Краснодар» направил заявление в РФС о расторжении контракта с Павлом Мамаевым

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, что «Краснодар» начал процесс по расторжению контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили водителя ведущей федерального канала и чиновника Минпромторга.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым.

В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше.

От «Зенита» подобных заявлений не поступало», — сказал Березов.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com