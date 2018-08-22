Стивен Джеррард: «Болельщики «Рейнджерс» могут «снести крышу» в матче с «Уфой»»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассчитывает на мощную поддержку болельщиков в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Уфы». Игра состоится завтра, 23 августа.

«Уверен, что будет аншлаг. Наши болельщики с нетерпением ждут матч, они могут просто «снести крышу» стадиона! Думаю, что мы должны играть, чувствуя их поддержку. Мы должны атаковать, жду, что мы проведем великолепный матч. Постараемся сыграть агрессивно, много двигаться. В такой футбол мы играли во втором тайме матча против «Марибора».

Игроки «Уфы» техничны, думаю, что они постараются сыграть с нами на контратаках. Мы хорошо знаем их сильные стороны, но мы также понимаем их слабые стороны. Моя работа – подготовить план на игру, чтобы мы были готовы. А дальше уже наступает дело игроков, они должны заставить болельщиков гордиться ими. Я уверен, что они способны на это», — сказал Джеррард.

Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports