«Спартак» оштрафует Луиса Адриано за удаление в матче с ПАОКом

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что нападающий клуба Луис Адриано будет оштрафован за удаление в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом (0:0). Напомним, бразильский форвард получил прямую красную карточку за удар соперника локтем в живот.

«Что касается Луиса Адриано, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями», — говорится в заявлении Измайлова на официальной странице «Спартака».

Также вице-президент выразил надежду, что московская команда сможет дойти до 1/4 финала Лиги Европы:

«Теперь нам предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Мы верим, что нашей команде и тренерскому штабу удастся решить поставленную задачу — дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы», — добавил Измаилов.

Напомним, по сумме двух встреч греческая команда вышла в раунд плей-офф турнира, а «Спартак» вылетел в групповой этап Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»