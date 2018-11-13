Кокорин и Мамаев могут получить реальный тюремный срок

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации футболистов Мамаева и Кокорина. Журналист считает, что игроки могут получить тюремный срок.

По словам Орлова, Кокорин не тренируется уже четыре месяца и мало двигается. Он «растренирован». Кроме того, комментатор постарался выяснить возможность тюремного срока.

«С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем-профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало. Хотя «Зенит» должен биться за то, чтобы было расследование настоящее, справедливое, чтобы не «отмазывали», как говорят, но и чтобы молва людей, которые жаждут крови… Надо рассмотреть все нюансы, как скажут профессионалы, так и будет». — заявил Орлов.

Напомним, что Мамаев и Кокорин задержаны под стражу до восьмого декабря по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Фото: Global Look Press

Источник: «ГСО Live»