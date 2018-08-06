Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси»

Автор: Михаил Серебряков 0

Тибо Куртуа

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки синих, чтобы заставить лондонский клуб продать его в текущее трансферное окно. Напомним, основным претендентом на Куртуа считается мадридский «Реал».

Куртуа сегодня должен был приступить к занятиям с партнерами по сборной Бельгии Эденом Азаром и Миши Батшуайи, французами Н’Голо Канте и Оливье Жиру, а также англичанином Гари Кэхиллом. Голкипер не появился на тренировке, в отличие от остальных перечисленных игроков.

Контракт Тибо с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что будет решать вопрос будущего Куртуа с самим голкипером.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Courtois

«Реал» ведет переговоры о трансфере Тибо Куртуа за 35 млн евро

«Реал» предложит Тибо Куртуа 5-летний контракт с окладом 11 млн евро до вычета налога

Куртуа

Тибо Куртуа ищет дом в Мадриде

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 