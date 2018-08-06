Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки синих, чтобы заставить лондонский клуб продать его в текущее трансферное окно. Напомним, основным претендентом на Куртуа считается мадридский «Реал».

Куртуа сегодня должен был приступить к занятиям с партнерами по сборной Бельгии Эденом Азаром и Миши Батшуайи, французами Н’Голо Канте и Оливье Жиру, а также англичанином Гари Кэхиллом. Голкипер не появился на тренировке, в отличие от остальных перечисленных игроков.

Контракт Тибо с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что будет решать вопрос будущего Куртуа с самим голкипером.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph