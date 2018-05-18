Тьерри Анри — главный претендент на пост главного тренера «Арсенала»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Анри

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри претендует на пост главного тренера лондонского клуба. Руководство «Арсенала» проведет собеседование с бывшим игроком в начале следующей недели.

Основным претендентом на вакантный пост по-прежнему является другой экс-футболист команды Микель Артета, ныне работающий помощником главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. В составе «канониров» француз дважды выиграл английскую премьер-лигу и национальный Кубок.

В сезоне-2015/16 Анри работал тренером одной из юношеских команд «Арсенала», но был вынужден покинуть клуб после того, как Арсен Венгер предложил ему выбрать между карьерой на телевидении и тренерской карьерой.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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