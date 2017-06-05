«ПСЖ» предлагает контракт Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть клуб. Руководство «ПСЖ» готово уволить Унаи Эмери ради итальянского специалиста.

По информации итальянских СМИ, у Аллегри есть предложение от «ПСЖ» с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год. Парижане под руководством Унаи Эмери заняли второе место в чемпионате Франции, выиграли Суперкубок, национальный кубок и кубок лиги.

В среду Аллегри проведет переговоры о продлении контракта с Беппе Мароттой. Тренер хочет от «Ювентуса» контракт с зарплатой минимум 8 миллионов евро в год, кроме того, он требует двух-трех футболистов уровня Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1