Футболист донецкого «Олимпика» покинул команду из-за обвинений в сдаче матча

Автор: Дмитрий Темников 0

Защитник «Олимпика» из Донецка Темур Парцвания расторг контракт с клубом. Футболиста подозревают в сдаче игры «Черноморцу» (1:3). 

Как сообщается, контракт с Парцванией расторгнут по обоюдному согласию сторон. После проигрышу одесскому «Черноморцу» президент «Олимпика» Владислав Гельзин заподозрил Парцванию и Эммерсона Иллой-Айета в нечестной игре. Тогда появились слухи, что игроки будут проверены на полиграфе. В итоге Темур проверку прошел, но не захотел играть в команде, где нет доверия.

Глава комитета по этике и честной игре федерации футбола Украины Франческо Баранка рассказал об обращении «Олимпика» с просьбой рассмотреть матч. По его словам, эксперты смогут сделать выводы о характере встречи в течение 10-12 дней.

Фото: пресс-служба ФК «Олимпик» Донецк
Источник: Рейтинг Букмекеров 

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