«Челси» потратит около 120 млн фунтов за трех игроков

Лондонский «Челси» готовит 120 млн фунтов для покупки трех футболистов АПЛ. Под прицел чемпионов Англии попали полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен и Дэнни Дринкуотер, а также защитнике Вирджил ван Дейк.

На Окслейд-Чемберлена «синие» могут потратить около 35 млн фунтов. Несмотря на что у англичанина остался всего год по контракту и он не намерен его продлевать, Арсен Венгер заявил, что игрок не продается.

Центральный полузащитник «Лестера» Дринкуотер оценивается в 15 млн фунтов. В «Челси» рассчитывают создать в центре поля связку Дринкуотер-Канте, выигрывавшую с «лисами» чемпионство.

Оставшиеся средства пойдут на защитника ван Дейка, которым также интересуется «Ливерпуль».

Ранее «Челси» приобрел Альваро Морату, Тьему Бакайоко и Антонио Рюдигера.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror