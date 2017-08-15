«Челси» потратит около 120 млн фунтов за трех игроков

Автор: Никита Воробьев 0

Челси

Лондонский «Челси» готовит 120 млн фунтов для покупки трех футболистов АПЛ. Под прицел чемпионов Англии попали полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен и Дэнни Дринкуотер, а также защитнике Вирджил ван Дейк.

На Окслейд-Чемберлена «синие» могут потратить около 35 млн фунтов. Несмотря на что у англичанина остался всего год по контракту и он не намерен его продлевать, Арсен Венгер заявил, что игрок не продается.

Центральный полузащитник «Лестера» Дринкуотер оценивается в 15 млн фунтов. В «Челси» рассчитывают создать в центре поля связку Дринкуотер-Канте, выигрывавшую с «лисами» чемпионство.

Оставшиеся средства пойдут на защитника ван Дейка, которым также интересуется «Ливерпуль».

Ранее «Челси» приобрел Альваро Морату, Тьему Бакайоко и Антонио Рюдигера.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Антонио Конте

Будущее Антонио Конте в «Челси» снова под вопросом

Виргил ван Дейк

«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за игрока «Саутгемптона»

«Арсенал» отклонил предложение «Челси» по Алексу Окслейд-Чемберлену

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 