Директор «Динамо»: «До закрытия трансферного окна приобретем максимум одного игрока»

Селекционная кампания для бело-голубых не окончена, как заявил исполнительный директор клуба Евгений Кречетов. Болельщики команды могут рассчитывать на приобретение еще одного новичка.

«Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем,» – отметил Кречетов. Состав московского «Динамо» ранее уже пополнили четыре футболиста: полузащитник Самба Соу, защитник Тони Шуньич, нападающие Вандерсон и Алексей Ионов, находившийся в аренде в ЦСКА.

Кроме того, Кречетов дал комментарии по ситуации с нападающим Павлом Погребняком и защитником Виталием Дьяковым, с которыми клуб, как стало известно ранее, собирался расторгнуть контракт:

«Ситуация по ним не прояснилась. Интерес к ним есть, но предметных предложений нет. Дьяков тренируется с резервом и, скорее всего, начнет там сезон»

Напомним, что по итогам сезона-2015/2016 «Динамо» впервые выбыло в ФНЛ. Однако золотые медали первенства позволили москвичам вновь вернуться в премьер-лигу.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС