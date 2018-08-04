Юрий Семин объяснил, зачем «Локомотив» арендовал Гжегожа Крыховяка

Автор: Михаил Серебряков 0

Юрий Семин

Главный тренер «Локомотива»  Юрий Семин заявил, что железнодорожники рассчитывают на новичка — полузащитника Гжегожа Крыховяка. Сегодня поляк дебютирует за красно-зеленых в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака».

— Уровень готовности Крыховяка покажет сегодняшняя игра, — сказал Семин. — Мы его взяли, поскольку он является игроком серьезного уровня. Команда надеется на него. Крыховяк хорошо тренировался, сколько он сегодня сыграет — пока не знаю.

Почему не играет Эдер? В Уфе он прилично смотрелся, забил чистый гол. В атаке сегодня будет играть в большей степени Миранчук. А Фарфан будет действовать так, как считает нужным.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-экспресс»

 

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