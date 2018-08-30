Александр Анюков проводит 100-й матч за «Зенит» в еврокубках

Ответная встреча раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА против норвежского «Мольде» стала рекордной для капитана «Зенита» Александра Анюкова. Это достижение войдет в историю питерского клуба.

Защитник Александр Анюков, вышедший на поле в стартовом составе, проводит 100 матч за сине-бело-голубых в еврокубках. Таким образом, 35-летний футболист обновил рекорд клуба.

Теперь на его счету 43 матча в Лиге чемпионов, 56 – в Лиге Европы/Кубке УЕФА и 1 игра за Суперкубок УЕФА.

У ближайшего преследователя, Николаса Ломбертса, 76 матчей, у идущего третьим Вячеслава Малафеева – 71.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»