Доменико Кришито: «Хотел бы сыграть с «Миланом» в финале ЛЕ»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал клуб, с которым бы хотел встретиться в финале Лиги Европы. Также итальянец рассказал о том, как с приходом Роберто Манчини изменилась игра команды.

«В чемпионате мы отстаем на восемь очков от первого места. В РФПЛ «Зениту» нужно проявить такое же упорство, как и в Лиге Европы. Манчини привил нашей команде итальянский менталитет. Я хотел бы сыграть с «Миланом» в финале Лиги Европы», — заявил капитан сине-бело-голубых.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в гостях — 1:2. «Милан» тоже потерпел поражение на этой же стадии турнира от «Арсенала» со счетом 0:2.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Милан»