Доменико Кришито: «Хотел бы сыграть с «Миланом» в финале ЛЕ»

Автор: Дмитрий Темников 0

Доменико Кришито

Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал клуб, с которым бы хотел встретиться в финале Лиги Европы. Также итальянец рассказал о том, как с приходом Роберто Манчини изменилась игра команды. 

«В чемпионате мы отстаем на восемь очков от первого места. В РФПЛ «Зениту» нужно проявить такое же упорство, как и в Лиге Европы. Манчини привил нашей команде итальянский менталитет. Я хотел бы сыграть с «Миланом» в финале Лиги Европы», — заявил капитан сине-бело-голубых.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в гостях — 1:2. «Милан» тоже потерпел поражение на этой же стадии турнира от «Арсенала» со счетом 0:2.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Милан»

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