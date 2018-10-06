Дженнаро Гаттузо: «Переход Ибрагимовича в «Милан» – только слова»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего Златана Ибрагимовича. Он считает, что этот трансфер маловероятен.

«Задайте этот вопрос у Леонардо. Я могу лишь вспоминать о Ибрагимовиче, когда мы вместе играли в команде.

Он был лидером, чемпионом с очень сильным характером. Но если говорить о трансфере, то это только слова», – сказал Гаттузо.

Директор итальянского клуба заявил, что россонери действительно рассматривали возможность приглашения 37-летнего форварда.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 24 матчах, в которых отметился 20 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo.com