«ПСЖ» планирует предложить £ 50 млн за футболиста «Вест Хэма»

«ПСЖ» интересуется французским защитником лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Иссой Диопом. Руководство парижан намерено предложить «молотобойцам» £ 50 млн за 21-летнего игрока.

«ПСЖ» опасается, что может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Диопа. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью был впечатлен игрой молодого защитника и назвал его «монстром» после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в выездном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Исса перешел в «Вест Хэм» из «Тулузы» в июне этого года за £ 22 млн (около € 24,7 млн). Француз заключил с лондонским клубом пятилетнее соглашение.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Диоп принял участие в 8 матчах (все — в основе) и пока что не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail