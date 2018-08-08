«Челси» согласовал с «Реалом» трансфер Тибо Куртуа

Автор: Михаил Серебряков 0

Куртуа

«Челси» и «Реал» договорились о трансфере голкипера Тибо Куртуа. Завтра вратарь сборной Бельгии пройдет медосмотр в Мадриде и будет представлен на «Сантьяго Бернабеу».

Контракт 26-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на 6 лет. Лондонцы заработают около 40 миллионов евро.

Напомним, что Куртуа перешел в «Челси» из «Генка» в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в «Атлетико», дебютировав за английскую команду только в сезоне-2014/15.

Куртуа выиграл с «Челси» 4 трофея – два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Реала»

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