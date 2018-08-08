«Челси» согласовал с «Реалом» трансфер Тибо Куртуа

«Челси» и «Реал» договорились о трансфере голкипера Тибо Куртуа. Завтра вратарь сборной Бельгии пройдет медосмотр в Мадриде и будет представлен на «Сантьяго Бернабеу».
Контракт 26-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на 6 лет. Лондонцы заработают около 40 миллионов евро.
Напомним, что Куртуа перешел в «Челси» из «Генка» в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в «Атлетико», дебютировав за английскую команду только в сезоне-2014/15.
Куртуа выиграл с «Челси» 4 трофея – два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
👋 Bienvenido al @RealMadrid, @thibautcourtois!#WelcomeCourtois| #HalaMadrid pic.twitter.com/hHqzcomSQi
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Реала»