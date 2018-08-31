Лоренсо Мельгарехо рассматривает возможность получения гражданства России

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Лига чемпионов. 3 тур. «Спартак» — «Севилья» — 5:1. Москва. «Открытие Арена». 17 октября 2017 г.

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, рассказал о возможном получении парагвайским футболистом паспорта гражданина России. Напомним, что игрок выступает в чемпионате России с 2013 года.

«Мы рассматриваем возможность получения гражданства России. Пока никакой конкретики — никаких шагов. Это просто идея, которую мы обдумываем. Лоренцо живет в России уже пять лет и может подать документы на получение паспорта», — сказал Апплеярд.

Мельгарехо перебрался в Россию в 2013 году, когда перешел из лиссабонской «Бенфики» в краснодарскую «Кубань». В феврале 2016 года хавбек завершил свой трансфер в московский «Спартак». В период с 2012 по 2013 год игрок вызывался в сборную Парагвая, за которую успел провести два матча.

В нынешнем сезоне Мельгарехо принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 1 забитым мячом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Sport24

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