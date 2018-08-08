Серия А представила новый дизайн логотипа

C этого сезона у итальянской лиги будет новая эмблема. Серия А провела ребрендинг и представила новый официальный логотип.
Прежнее круглое поле теперь образует букву «А».
«Appassionante, Avvincente, Adrenalinica (Волнующий, захватывающий, полный адреналина)», – новый слоган чемпионата Италии.
Сообщается, что новый дизайн также будет представлен для Кубка Италии, Суперкубка и молодежного чемпионата Италии.
Si #ricominciA! La Serie A TIM 2018-2019 sta per iniziare. Seguici anche sui nostri nuovi account Facebook e Instagram! #SerieATIM pic.twitter.com/PAEnEdEa2i
— Lega Serie A (@SerieA) August 8, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Серии А