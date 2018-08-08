Серия А представила новый дизайн логотипа

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Ювентус

C этого сезона у итальянской лиги будет новая эмблема. Серия А провела ребрендинг и представила новый официальный логотип.

Прежнее круглое поле теперь образует букву «А».

«Appassionante, Avvincente, Adrenalinica (Волнующий, захватывающий, полный адреналина)», – новый слоган чемпионата Италии.

Сообщается, что новый дизайн также будет представлен для Кубка Италии, Суперкубка и молодежного чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Серии А

 

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