Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Akinfeev

Стало известно, кто будет капитаном сборной России на ЧМ-2018. Им станет вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Капитаном сборной России на чемпионат мира станет голкипер армейцев Игорь Акинфеев. Об этом сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов, комментируя расширенную заявку нашей национальной команды на домашний чемпионат мира.

Акинфеев был капитаном сборной на Кубке конфедераций-2017. 32-летний голкипер выступает за сборную страны с 2004 года и провел за нее 104 матча.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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