Олег Кононов стал главным тренером «Арсенала»

Известный белорусский специалист Олег Кононов назначен наставником тульского «Арсенала». Презентация нового тренера проходит сегодня в московском СК «Бриз».

Ранее клуб покинул Миодраг Божович, под руководством которого туляки закончили сезон на 7-м месте в РФПЛ.

52-летний белорусский тренер ранее возглавлял «Карпаты», «Севастополь», а также «Краснодар» и «Ахмат». Львовскую команду он выводил в групповой этап Лиги Европы. С «быками» он завоевал первые в истории клуба медали – бронзу чемпионата России (сезон-2014/15), а также вывел команду в финал Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»