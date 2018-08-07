Клубы РПЛ с этого сезона могут выходить на поле под свои гимны

Автор: Михаил Серебряков 0

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что с этого сезона клубы могут не включать марш Блантера при выходе на поле. Начиная с этого сезона, команды могут выходить на матч под звуки клубного гимна.

– «Спартак» не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой.

На матче ЦСКА – «Ростов», например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера.

С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий, – сказал Пышкин.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

 

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