Клубы РПЛ с этого сезона могут выходить на поле под свои гимны

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что с этого сезона клубы могут не включать марш Блантера при выходе на поле. Начиная с этого сезона, команды могут выходить на матч под звуки клубного гимна.

– «Спартак» не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой.

На матче ЦСКА – «Ростов», например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера.

С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий, – сказал Пышкин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»