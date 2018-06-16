В Екатеринбурге болельщик пожаловался, что его место на стадионе «не построили»

На стадионе в Екатеринбурге оказалась нехватка мест. Это обнаружил один из российских болельщиков.

Евгений Стругов купил билет на матч ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге, но остался без места. Оказалось, что на стадионе нет кресла с таким номером, как в билете.

«Купил билет в билетном центре в Пассаже, Екатеринбург. Меня хотели обвинить, что я подделал билет. Но полиция два раза пустила меня: паспорт, fan id, билет — все на мое имя, официально», — написал он во «ВКонтакте».

По его данным, на «Екатеринбург-Арене» не хватает 192 мест.

Фото: Global Look Press

Источник: Znak