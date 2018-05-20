Премьер-лига. Стыковые матчи. «Енисей» проиграл «Анжи», но все равно попал в чемпионат России

В рамках ответной игры стыковых матчей «Анжи» принял «Енисей». В напряженной борьбе хозяева одержали победу, но несмотря на это, именно «Енисей» выходит в Премьер-лигу с общим счетом 6:4.

Премьер-лига. Стыковые матчи.

АНЖИ — ЕНИСЕЙ — 4:3 (1:2)

Махачкала. 20 мая.

Стадион «Анжи-Арена». 3494 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (СПб).

«Анжи»: Сугробов, Полуяхтов, Армаш (Калмыков, 53), Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Данченко, Антон, Маркелов (Глебов, 70), Лескано, Поку (Будковский, 77).

«Енисей»: Филиппов, Чичерин, Кичин, Жиров, Гасанов, Семакин, Иванов (Рожков, 42), Фатуллаев, Камеш, Кутьин (Саркисов, 52), Обрадович (Сердеров, 69).

Голы: 0:1 — Обрадович (15), 0:2 — Семакин (17), 1:2 — Поку (45), 2:2 — Калмыков (73), 3:2 — Полуяхтов (74), 3:3 — Сердеров (84 — с пенальти), 4:3 — Полуяхтов (90).

Предупреждения: Антон (16), Кичин (20), Саркисов (90), Бакаев (90).

18 (9) удары (в створ) 7 (5)

6 фолы 15

7 угловые 1

0 офсайды 3

59 % владения мячом 41

Проиграв «Енисею» в первом матче 0:3 «Анжи» было необходимо победить с еще более разгромным счетом, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. К сожалению для хозяев, сделать это не получилось, хотя было приложено много усилий и даже добыта тяжелая победа. Уступая в счете после 17-й минуты 0:2, «Анжи» сумело перевернуть игру и забить в ответ три мяча. Однако «Енисей» на 84-й минуте получил право пробить пенальти. Но даже после 3:3 хозяева не сдались и сумели вырвать победу. Как итог, на табло горит счет 4:3. Но это в конце концов не помогло махачкалинцам. «Енисей» отправляется в Премьер-лигу, а «Анжи» ждет ФНЛ.

Фото: официальный твиттер ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»